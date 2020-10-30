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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Ролик о создании фэнтези «Тёмные начала» показывает, как оживают на экране дэймоны и белые медведи

Кабельный канал HBO опубликовал свежий ролик о создании фэнтези-сериала «Тёмные начала», где специалисты по спецэффектам рассказывают, как обретают на экране тело и душу четвероногие (и не только) спутники человека. Во избежание спойлеров иллюстрацией к комментариям творческой команды служат эпизоды из первого сезона.

Второй сезон отправит Лиру Белакву (Дафни Кин) в приключение по другим мирам, где она познакомится с земным мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), обладателем могущественного артефакта — волшебного ножа, рассекающего ткань реальности. Вдвоём они отправятся в опасное путешествие, от исхода которого будут зависеть судьбы нескольких миров.

Экранизация книжной серии Филипа Пулмана возвращается на экраны 16 ноября.

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Видео Тёмные начала
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