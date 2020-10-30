Ещё один член «Отряда самоубийц» записался в телевизионный спин-офф про Джона Сину

Джон Сина, как мы знаем, прекрасно умеет вливаться в семью — чувак не только заполучил роль в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, но и обеспечил себя собственным сериалом задолго до премьеры фильма. Многосерийный приквел/спин-офф «Миротворец» выйдет на HBO Max и расскажет историю становления героя Сины, который так любит мир, что готов убивать за него.

Понятно, что на одном Сине далеко не уедешь, — вопрос был лишь в том, кто из членов отряда составит ему компанию. И вот первый пошёл — к коллеге присоединится Стив Эйджи, исполнитель роли Короля Акул. Вот только в «Отряде самоубийц» он играет сразу двух персонажей: вышеназванного человека-рыбу и Джона Экономоса, надзирателя федеральной тюрьмы строгого режима Белль Рив и помощника Аманды Уоллер — именно эту роль он и повторит в сериале.

Известно, что Ганн сам напишет сценарий, а также срежиссирует несколько эпизодов. Съёмки спин-оффа намечены на начало следующего года — до того, как режиссёром надолго завладеют «Стражи галактики 3».