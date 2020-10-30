С «Пацанами», но без «Люцифера» — у рейтинга самых популярных сериалов неожиданные лидеры

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Аналитическая компания Nielsen продолжает держать нас в курсе постоянно меняющихся зрительских предпочтений — на сей раз Топ-10 самых популярных проектов на стриминге полностью сменил лидеров. Возглавила список за период с 28 сентября по 4 октября комедия «Шиттс Крик», чуть ранее ставшая триумфатором «Эмми» — отсюда и всплеск интереса.

Следом расположился ветеран жанра «Офис», а замыкает тройку вторую неделю подряд «Чёрный список», разделивший почётное место с забирающейся всё выше «Анатомией страсти». Уверенно державшиеся предыдущие недели «Люцифер» и «Кобра Кай» из десятки вылетели. «Пацаны» пока на месте.

Топ-10 популярных фильмов и сериалов на стриминге с 28 сентября по 4 октября (млн минут):

Уровень популярности, напомним, в данном случае измеряется не количеством человек, посмотревших тот или иной проект, а количеством времени (в миллионах минут), которое ушло на его просмотр.