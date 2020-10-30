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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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С «Пацанами», но без «Люцифера» — у рейтинга самых популярных сериалов неожиданные лидеры

Аналитическая компания Nielsen продолжает держать нас в курсе постоянно меняющихся зрительских предпочтений — на сей раз Топ-10 самых популярных проектов на стриминге полностью сменил лидеров. Возглавила список за период с 28 сентября по 4 октября комедия «Шиттс Крик», чуть ранее ставшая триумфатором «Эмми» — отсюда и всплеск интереса.

Следом расположился ветеран жанра «Офис», а замыкает тройку вторую неделю подряд «Чёрный список», разделивший почётное место с забирающейся всё выше «Анатомией страсти». Уверенно державшиеся предыдущие недели «Люцифер» и «Кобра Кай» из десятки вылетели. «Пацаны» пока на месте.

Топ-10 популярных фильмов и сериалов на стриминге с 28 сентября по 4 октября (млн минут):

  1. «Шиттс Крик» (Netflix) — 968

  2. «Офис» (Netflix) — 929

  3. «Чёрный список» (Netflix) — 852

  4. «Анатомия страсти» (Netflix) — 852

  5. «Сестра Рэтчед» (Netflix) — 791

  6. «Американское убийство: Семья по соседству» (Netflix) — 778

  7. «Пацаны» (Amazon Prime) — 655

  8. «Мыслить как преступник» (Netflix) — 604

  9. «Морская полиция: Спецотдел» (Netflix) — 584

  10. «Энола Холмс» (Netflix) — 573

Уровень популярности, напомним, в данном случае измеряется не количеством человек, посмотревших тот или иной проект, а количеством времени (в миллионах минут), которое ушло на его просмотр.

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Темы
 
Шиттс Крик Офис Чёрный список
 17 октябряТоп-10 популярных сериалов: «Сестра Рэтчед» оставила не у дел «Кобру Кай» и «Пацанов» 22 октября«Пацаны» держатся, а «Кобра Кай» и «Люцифер» близки к вылету — Топ-10 самых популярных сериалов 2 октября«Кобра Кай» обошёл «Люцифера» и «Пацанов», став самым популярным сериалом недели 9 октября«Пацаны» снова не смогли обогнать «Кобру Кай» в рейтинге популярных сериалов
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