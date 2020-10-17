Топ-10 популярных сериалов: «Сестра Рэтчед» оставила не у дел «Кобру Кай» и «Пацанов»

После двух недель гегемонии «Кобры Кай» у рейтинга самых популярных сериалов по версии Nielsen появился новый лидер. «Сестра Рэтчед», едва стартовав, сразу же взобралась на вершину — на приквел фильма «Пролетая над гнездом кукушки» зрители суммарно потратили 972 миллиона минут. Но нельзя не отметить, как сильно упали показатели просмотров первой пятёрки: неделей ранее с таким результатом амбициозная новинка Netflix была бы лишь шестой.

«Пацаны» продолжают удерживаться в топе, будучи единственным сериалом другого потокового сервиса. Остальные участники рейтинга также демонстрируют завидную стабильность.

Полный Топ-10 популярных сериалов на стриминге с 14 по 20 сентября (млн минут):

К слову, и Netflix, и другие стриминговые платформы заявляют, что рейтинг Nielsen не отражает всей полноты картины, так как учитывает только зрителей в США, причём лишь тех, кто использует для просмотра телевизор.