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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Топ-10 популярных сериалов: «Сестра Рэтчед» оставила не у дел «Кобру Кай» и «Пацанов»

После двух недель гегемонии «Кобры Кай» у рейтинга самых популярных сериалов по версии Nielsen появился новый лидер. «Сестра Рэтчед», едва стартовав, сразу же взобралась на вершину — на приквел фильма «Пролетая над гнездом кукушки» зрители суммарно потратили 972 миллиона минут. Но нельзя не отметить, как сильно упали показатели просмотров первой пятёрки: неделей ранее с таким результатом амбициозная новинка Netflix была бы лишь шестой.

«Пацаны» продолжают удерживаться в топе, будучи единственным сериалом другого потокового сервиса. Остальные участники рейтинга также демонстрируют завидную стабильность.

Полный Топ-10 популярных сериалов на стриминге с 14 по 20 сентября (млн минут):

  1. «Сестра Рэтчед», 972 (Netflix)
  2. «Кобра Кай», 964 (Netflix)
  3. «Офис», 902 (Netflix)
  4. «Люцифер», 869 (Netflix)
  5. «Пацаны», 743 (Amazon)
  6. «Вдали», 729 (Netflix)
  7. «Анатомия страсти», 685 (Netflix)
  8. «Мыслить как преступник», 625 (Netflix)
  9. «Морская полиция: Спецотдел», 553 (Netflix)
  10. «Бесстыдники», 534 (Netflix)

К слову, и Netflix, и другие стриминговые платформы заявляют, что рейтинг Nielsen не отражает всей полноты картины, так как учитывает только зрителей в США, причём лишь тех, кто использует для просмотра телевизор.

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Сестра Рэтчед
 2 октября«Кобра Кай» обошёл «Люцифера» и «Пацанов», став самым популярным сериалом недели 9 октября«Пацаны» снова не смогли обогнать «Кобру Кай» в рейтинге популярных сериалов
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