«Пацаны» снова не смогли обогнать «Кобру Кай» в рейтинге популярных сериалов

Захватившая лидерство ещё на прошлой неделе «Кобра Кай», судя по всему, не собирается сдавать позиции — драмеди о боевых искусствах снова возглавила рейтинг Nielsen популярных сериалов на стриминге с 7 по 13 сентября. А ведь конкуренты подобрались самые серьёзные, но ни любимчик зрителей «Люцифер», ни разрывающие шаблоны «Пацаны» не смогли одержать верх. Тем не менее, супергеройский экшен от Amazon не только улучшил показатели просмотров на 20%, но и опять в одиночку защищает честь всех потоковых сервисов в неравной схватке с одним стриминг-гигантом.

Среди новичков рейтинга стоит отметить ветерана телевидения «Морскую полицию: Спецотдел» и недавно дебютировавший на Netflix ситком 90-х «Сестра, сестра».

Полный Топ-10 популярных сериалов на неделе 7-13 сентября выглядит так (млрд минут):

Как мы помним, при составлении рейтинга учитываются абсолютные показатели просмотров того или иного сериала в минутах, а значит на итоговый результат влияет не только количество зрителей, но и продолжительность просмотра каждым из них. Таким образом, определённое преимущество получают долгоиграющие телевизионные проекты.