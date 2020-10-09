Трейлер пятого сезона «Пространства» обещает эпическое противостояние землян, марсиан и астеров

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В нашей Солнечной системе очень неспокойно — астеры жаждут поквитаться за годы притеснения с обитателями внутренних планет. В ходе виртуального нью-йоркского конвента Comic Con команда сериала «Пространство» презентовала первый трейлер пятого сезона космической фантастики, сообщивший радостную новость — продолжение стартует 16 декабря, правда, не целиком. Новые серии будут выходить еженедельно.

В 10-серйином пятом сезоне экипаж «Росинанта» разделится. Холден (Стивен Стрейт), Амос (Уэс Чэтэм), Наоми (Доминик Типпер) и Алекс (Кэс Анвар) — каждый столкнётся с невероятно важными проблемами, требующими немедленного разрешения. Вдобавок человечеству в очередной раз грозит опасность уничтожения — Альянс внешних планет во главе с адмиралом Свободного флота Марко Инаросом объявляет войну Земле и Марсу.

Помимо вышеперечисленных в сериале Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби снимаются Шохре Агдашлу, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.