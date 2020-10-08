Шон Бин в образе мистера Уилфорда на кадрах второго сезона «Сквозь снег»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые официальные кадры из второго сезона постапокалиптического триллера «Сквозь снег». Оный давным-давно обзавёлся продлением и вернётся на кабельный канал TNT этой зимой. На снимках среди прочих засветился Шон Бин, который играет мистера Уилфорда — человека, сконструировавшего поезд-спаситель.

Многосерийная антиутопия рассказывает о событиях спустя семь лет после наступления нового ледникового периода. Разделённые на касты остатки человечества мчатся в громадном поезде по кругосветной железной дороге. Обитатели передних VIP-вагонов наслаждаются комфортом и роскошью, а жители хвостовых вагонов страдают от невыносимых условий и готовят восстание.

Шоураннером сериала числится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). В актёрском составе значатся Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Роуэн Бланчард и другие. Съёмки второго сезона недавно возобновились, проходят в Ванкувере и близятся к завершению.