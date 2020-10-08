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Шон Бин в образе мистера Уилфорда на кадрах второго сезона «Сквозь снег»

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые официальные кадры из второго сезона постапокалиптического триллера «Сквозь снег». Оный давным-давно обзавёлся продлением и вернётся на кабельный канал TNT этой зимой. На снимках среди прочих засветился Шон Бин, который играет мистера Уилфорда — человека, сконструировавшего поезд-спаситель.

Многосерийная антиутопия рассказывает о событиях спустя семь лет после наступления нового ледникового периода. Разделённые на касты остатки человечества мчатся в громадном поезде по кругосветной железной дороге. Обитатели передних VIP-вагонов наслаждаются комфортом и роскошью, а жители хвостовых вагонов страдают от невыносимых условий и готовят восстание.

Кадры из сериала «Сквозь снег» Кадры из сериала «Сквозь снег» Кадры из сериала «Сквозь снег»

Шоураннером сериала числится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). В актёрском составе значатся Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Роуэн Бланчард и другие. Съёмки второго сезона недавно возобновились, проходят в Ванкувере и близятся к завершению.

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