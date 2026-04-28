Правда, о которой Лиза Кудроу не может молчать: сценаристы «Друзей» — злые гетеросексуальные мужчины

Святое дело — набросить на людей, которые сделали тебя кумиром миллионов (если не миллиардов) и поп-культурным феноменом. Сценаристы культового сериала «Друзья» получили на орехи от Лизы Кудроу, исполнительницы роли Фиби. Десять сезонов эти монстры терроризировали актрису. И вот пришло время расплаты.

Оказывается, сценаристы ругали актёров за то, что те забывали свои реплики, и даже позволяли себе сексуальные фантазии — но только в отношении женских персонажей. Потому что большинство авторов были мужчинами:

Да, за кулисами творились неприятные и злые вещи. Не забывайте, что мы снимали перед живой аудиторией — где-то 400 человек. И если вы как-то не так произносите реплику или она не вызывает у зрителей «правильной» реакции, они говорили что-то вроде: «Эта сука что ли читать не умеет? Она даже не старается. Испоганила мой текст».

Также в сценарной комнате эти парни засиживались допоздна и делились своими сексуальными фантазиями о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

Но сама Кудроу, если ей верить, не обращала на это внимания — неважно, что говорят за спиной и не публично.

Поведение сценаристов «Друзей» даже стало предметом судебных разбирательств. Амаани Лайл, работавшая ассистентом сценаристов на шестом сезоне, подала в суд на Warner Bros. Television из-за оскорбительного поведения в сценарной комнате. По её словам, сценаристы часто отпускали сексистские и расистские комментарии, а ей приходилось всё это фиксировать.

Дело дошло до Верховного суда, где претензии Лайл отклонили, признав, что неподобающее поведение было частью рабочей обстановки.