 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
6
СЕРИАЛЫ
691

Правда, о которой Лиза Кудроу не может молчать: сценаристы «Друзей» — злые гетеросексуальные мужчины

Источник: NBC

Святое дело — набросить на людей, которые сделали тебя кумиром миллионов (если не миллиардов) и поп-культурным феноменом. Сценаристы культового сериала «Друзья» получили на орехи от Лизы Кудроу, исполнительницы роли Фиби. Десять сезонов эти монстры терроризировали актрису. И вот пришло время расплаты.

Оказывается, сценаристы ругали актёров за то, что те забывали свои реплики, и даже позволяли себе сексуальные фантазии — но только в отношении женских персонажей. Потому что большинство авторов были мужчинами:

Да, за кулисами творились неприятные и злые вещи. Не забывайте, что мы снимали перед живой аудиторией — где-то 400 человек. И если вы как-то не так произносите реплику или она не вызывает у зрителей «правильной» реакции, они говорили что-то вроде: «Эта сука что ли читать не умеет? Она даже не старается. Испоганила мой текст».

Также в сценарной комнате эти парни засиживались допоздна и делились своими сексуальными фантазиями о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

Но сама Кудроу, если ей верить, не обращала на это внимания — неважно, что говорят за спиной и не публично.

Поведение сценаристов «Друзей» даже стало предметом судебных разбирательств. Амаани Лайл, работавшая ассистентом сценаристов на шестом сезоне, подала в суд на Warner Bros. Television из-за оскорбительного поведения в сценарной комнате. По её словам, сценаристы часто отпускали сексистские и расистские комментарии, а ей приходилось всё это фиксировать.

Дело дошло до Верховного суда, где претензии Лайл отклонили, признав, что неподобающее поведение было частью рабочей обстановки.

Теги
ДрузьяЛиза КудроуДженнифер ЭнистонКортни Кокс
Комментарии (6)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru