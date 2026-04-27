Взрывы, перестрелки и дата премьеры в трейлере второго сезона дорогущего шпионского боевика «Цитадель»

Разработчики Screamer и MotoGP делали безумную гонку Lamborghini FX с оружием и повреждениями Новый трейлер Mewgenics хвалится сексуальными кисами и прочими фичами Пристрелили-таки: ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили окончательно «Скуф» меняет свою жизнь в трейлере комедии с Александром Зубаревым Рецензия и отзывы на комикс «Космоохотники за древностями»
Спустя три года сериал «Цитадель» возвращается со вторым сезоном. 6 мая на стриминговом сервисе Prime Video стартует продолжение одного из самых дорогих шоу в истории. Дату премьеры сообщили в трейлере сезона, который на днях показал видеосервис. Ролик обещает новую команду и новую миссию, а также заряжен экшеном, в нём есть рукопашные бои, перестрелки и взрывы.

Шпионский боевик дебютировал в апреле 2023 года. Первый сезон «Цитадели» состоял из шести серий и при бюджете, выросшем до $ 300 млн, стал одним из самых дорогих сериалов в истории. В числе исполнительных продюсеров проекта братья Руссо, известные по работе над кинокомиксами Marvel.

Второй сезон проекта состоит из семи эпизодов. В сериале продолжают играть Приянка Чопра, Ричард Мэдден, Стэнли Туччи и другие.

Ранее сериал получил спин-оффы «Цитадель: Диана» и «Цитадель: Хани Банни». Работа над ещё двумя спин-оффами была отложена. И будущее самого основного шоу пока остаётся неопределенным.

Ещё на эту тему

17Битва за Средиземье продолжится в третьем сезоне сверхдорогого фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» в этом году 11У детективного сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video будет второй сезон 4Детектив Алекс Кросс продолжит ловить преступников в третьем сезоне криминального триллера «Кросс» 4Актёр последней «Фантастической четвёрки» Пол Уолтер Хаузер получил предложение сыграть в «Скуби-Ду» 1Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году

Тоже интересно

12В 2027 году Эмилию Кларк выпустят из пещер, чтобы творить страшные и трагические вещи 6«Уэнсдэй» в Париже: фото со съёмок третьего сезона 0Снова в деле: Шторм Шэдоу и Скарлетт появятся в комиксе G.I. Joe 14Идут съёмки фантастики «Гандам» с Сидни Суини про пилотов гигантских боевых роботов 2У застрявшего во временной петле Киану Ривза появится подружка из «Формулы 1»

Далее на КГ

2
Новый тренер Антон Лапенко возглавляет хоккейную команду в тизере драмеди «Седьмой игрок»
 0
Как мультяшный кролик стал маньяком: анонс спин-оффа комикса «Изысканные трупы» про убийцу в костюме маскота
 0
Хищник сразится с «Планетой обезьян» в новом эпичном кроссовере от Marvel и 20th Century Studios
 0
Телеовощи. Выпуск 648: Неприкольный баклажан
 4
Джеймс Ганн сообщил, что работа над кинокомиксом «Авторитеты» отложена на неопределённый срок
 0
Первый тизер космического хоррора Alien: Isolation 2
 1
Новая экранизация видеоигры «Обитель зла» режиссёра Зака Креггера показала свой логотип
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 3
Кровь и огонь! Война достигает апогея в трейлере нового сезона «Дома Дракона»
 8
Джонни Ноксвил собрал приятелей на посошок: трейлер фильма «Чудаки: Лучшее и последнее»
Кино Звёзды сериалов «Полуночная месса» и «Падение дома Ашеров» сыграют в новом перезапуске ужастика «Изгоняющий дьявола»
 
Кино Марвеловский Енот может стать режиссёром, сценаристом и актёром приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби
 
Создателю «Бога войны» кажется, что Кратос присел в лесу по большой нужде на первом снимке из сериала
 
Кобра, энергон и дозы ужастика: вот что ждёт серию G.I. Joe в новом сюжете
 
Редактор Marvel объяснил, почему известная британская супергероиня не так часто появляется в комиксах
 
КиноИгры Создатель Марио может сделать предысторию принцессы Пич из «Галактического кино» каноном
 
