Взрывы, перестрелки и дата премьеры в трейлере второго сезона дорогущего шпионского боевика «Цитадель»

Спустя три года сериал «Цитадель» возвращается со вторым сезоном. 6 мая на стриминговом сервисе Prime Video стартует продолжение одного из самых дорогих шоу в истории. Дату премьеры сообщили в трейлере сезона, который на днях показал видеосервис. Ролик обещает новую команду и новую миссию, а также заряжен экшеном, в нём есть рукопашные бои, перестрелки и взрывы.



Шпионский боевик дебютировал в апреле 2023 года. Первый сезон «Цитадели» состоял из шести серий и при бюджете, выросшем до $ 300 млн, стал одним из самых дорогих сериалов в истории. В числе исполнительных продюсеров проекта братья Руссо, известные по работе над кинокомиксами Marvel.

Второй сезон проекта состоит из семи эпизодов. В сериале продолжают играть Приянка Чопра, Ричард Мэдден, Стэнли Туччи и другие.

Ранее сериал получил спин-оффы «Цитадель: Диана» и «Цитадель: Хани Банни». Работа над ещё двумя спин-оффами была отложена. И будущее самого основного шоу пока остаётся неопределенным.