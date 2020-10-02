«Кобра Кай» обошёл «Люцифера» и «Пацанов», став самым популярным сериалом недели

Казалось бы, вернувшиеся 4 сентября со своим вторым сезоном «Пацаны» должны были сходу начать в своём стиле громить конкурентов, но получилось не совсем так. На неделе с 31 августа по 6 сентября лидерство в еженедельном рейтинге самых популярных стриминговых сериалов от Nielsen неожиданно захватила карате-комедия «Кобра Кай» — сиквел «Парня-каратиста», не так давно переехавший на Netflix. Следом расположился дьявольский «Люцифер», продолжающий повелевать умами зрителей.

И только с третьего места дебютировали «Пацаны», став первым не нетфликсовским сериалом в топе. Отчасти скромную позицию можно объяснить тем, что премьера состоялась в конце недели, и вышло всего три эпизода. А рейтинг Nielsen формируется исходя из числа просмотров того или иного сериала в минутах.

А так выглядит Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге: