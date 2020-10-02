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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Кобра Кай» обошёл «Люцифера» и «Пацанов», став самым популярным сериалом недели

Казалось бы, вернувшиеся 4 сентября со своим вторым сезоном «Пацаны» должны были сходу начать в своём стиле громить конкурентов, но получилось не совсем так. На неделе с 31 августа по 6 сентября лидерство в еженедельном рейтинге самых популярных стриминговых сериалов от Nielsen неожиданно захватила карате-комедия «Кобра Кай» — сиквел «Парня-каратиста», не так давно переехавший на Netflix. Следом расположился дьявольский «Люцифер», продолжающий повелевать умами зрителей.

И только с третьего места дебютировали «Пацаны», став первым не нетфликсовским сериалом в топе. Отчасти скромную позицию можно объяснить тем, что премьера состоялась в конце недели, и вышло всего три эпизода. А рейтинг Nielsen формируется исходя из числа просмотров того или иного сериала в минутах.

А так выглядит Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге:

  1. «Кобра Кай», 2,17 млрд (минут)
  2. «Люцифер», 1,41 млн
  3. «Пацаны», 891 тыс
  4. «Офис», 843
  5. «Мыслить как преступник», 675
  6. «Бесстыдники», 639
  7. «Вдали», 631
  8. «Анатомия страсти», 616
  9. «Легенда о Корре», 541
  10. «Мулан», 525
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Темы
 
Кобра Кай
 18 сентября«Люцифер» оказался популярнее «Академии Амбрелла» 29 сентября«Пацаны» — самый популярный телекомикс сентября
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