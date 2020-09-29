«Пацаны» — самый популярный телекомикс сентября

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Приложение Reelgood для поиска, отслеживания и просмотра сериалов и фильмов на разнообразных цифровых платформах поделилось свежей статистикой. По результатам анализа предпочтений 2 млн пользователей Reelgood сообщает, что самым просматриваемым телекомиксом в сентябре стали «Пацаны», чей второй сезон выходит на стриминговом сервисе Amazon.

Если верить приведённым данным за период с 21 по 27 сентября, новая стратегия еженедельного выхода эпизодов, предложенная Эриком Крипке и компанией, не навредила популярности сериала. Почти четверть пользователей приложения стабильно просматривает в неделю как минимум один эпизод «Пацанов». Подобная картина сохраняется уже четвёртую неделю подряд.

Второе место делят осыпанный наградами мини-сериал Дэймона Линделофа «Хранители» и «Академия Амбрелла» от Netflix. За пределами тройки оказался ещё один сериал видеосервиса «Люцифер», а замыкает первую пятёрку зомби-драма «Ходячие мертвецы».

Десятка самых востребованных телекомиксов недели выглядит так: