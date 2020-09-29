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Первоисточники: ew.comwww.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:
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Подробный взгляд на принцессу Диану и Маргарет Тэтчер в четвёртом сезоне «Короны» (кадры)

Издания EW и Vanity Fair опубликовали эксклюзивные кадры из четвёртого сезона исторической драмы «Корона», где среди прочих, уже известных лиц мелькают новые ключевые персонажи — принцесса Диана (Эмма Коррин) и Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»

Свежая телеглава многосерийной драмы затронет события конца 70-х и начала 80-х. В этот сложный для королевской семьи период премьер-министром Великобритании становится «железная леди» Тэтчер, а старший сын Елизаветы II Чарльз готовится к женитьбе на Диане Спенсер.

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»

Помимо Андерсон и Коррин в продолжении сериала Питера Моргана снимаются Оливия Колман, Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти. Четвёртый сезон выходит на Netflix 15 ноября.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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