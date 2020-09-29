Подробный взгляд на принцессу Диану и Маргарет Тэтчер в четвёртом сезоне «Короны» (кадры)

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Издания EW и Vanity Fair опубликовали эксклюзивные кадры из четвёртого сезона исторической драмы «Корона», где среди прочих, уже известных лиц мелькают новые ключевые персонажи — принцесса Диана (Эмма Коррин) и Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).

Свежая телеглава многосерийной драмы затронет события конца 70-х и начала 80-х. В этот сложный для королевской семьи период премьер-министром Великобритании становится «железная леди» Тэтчер, а старший сын Елизаветы II Чарльз готовится к женитьбе на Диане Спенсер.

Помимо Андерсон и Коррин в продолжении сериала Питера Моргана снимаются Оливия Колман, Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти. Четвёртый сезон выходит на Netflix 15 ноября.