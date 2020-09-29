Кайл Маклахлен, Мила Йовович и Дэйв Франко заглянут на Comic Con Russia 2020

В этом году, из-за пандемии коронавируса, конвент Comic Con Russia пройдет в онлайн-режиме. Мероприятие запланировано на 3 и 4 октября, а посмотреть трансляцию можно на официальной странице в социальной сети VK. Но даже сейчас, за несколько дней до начала, организаторы продолжают радовать зрителей новостями о специальных гостях.

Диана, уже 11 часов 13 минут, и я объявляю о своем участии в Comic Con Russia Online 2020. Кайл Маклахлен — специальный гость фестиваля. На прямой эфир конвента заглянет американский актер Кайл Маклахлен, список его ролей можно перечислять долго: Агент Купер из «Твин Пикс», первый муж Шарлотты из «Секс в большом городе», тот самый Капитан из «Как я встретил вашу маму», ахой!, Пол Атрейдес из «Дюны», голос Дональда Лава из Grand Theft Auto III и водителя автобуса из «Гравити Фолз»... в общем, Легенда! Кайл не только ответит на твои вопросы, но и представит фильм «Капоне. Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли.

Любой желающий уже сейчас может задать актёру свой вопрос в специально созданной теме. На лучшие из них он ответит в прямом эфире.

Кроме Маклахлена на огонёк заглянут и другие звёзды. Так, Дэйв Франко («Иллюзия обмана») представит российским зрителям свой режиссёрский дебют — мистический хоррор «Кто не спрятался», а Милла Йовович вместе с мужем-режиссёром Полом У. С. Андерсоном расскажут о фильме «Охотник на монстров», экранизацию серии видеоигр Monster Hunter от компании Capcom, и ответят на вопросы поклонников в прямом эфире.