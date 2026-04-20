 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр «Областей тьмы» готовится снимать нон-стоп экшен с Дафни Кин и Энтони Маки «Монстры на каникулах» возвращаются: в производстве пятая часть серии мультфильмов Sony Даже смерть не разлучит их: анонс комикса, где дух пытается добраться до праха мужа Будущая ученица чародея в отрывке из аниме «Ателье колдовских колпаков» «Мстители: Финал» выйдут в повторный прокат с новыми сценами, снятыми для связи с «Доктором Думом»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
356

«Уэнсдэй» в Париже: фото со съёмок третьего сезона

Источник: Netflix

В конце февраля стартовали съёмки третьего сезона «Уэнсдэй» — популярного сериала Netflix, пришедшего на смену старому локомотиву сервиса в лице закончившихся «Очень странных дел». За прошедшие два месяца был объявлен каст, включающий новых актёров, но в целом закулисной информации было маловато. И вот стриминг спешит исправить ситуацию, опубликовав новое фото со съёмок: на нём видно титульную героиню в боевом готическом облачении и верного помощника Вещь. Но что куда интересней — на заднем плане виднеется Эйфелева башня. Стало быть, география сериала расширится и выйдет за пределы академии Невермор с прилегающим городком нормисов до международных масштабов. Как говорится: "Увидеть Париж — и умереть". Вопрос в том, кому придется умереть на этот раз?

Промо-арт сериала «Уэнсдэй»

В третьем сезоне к своим ролям вернётся весь основной состав, чьих персонажей ещё не убили в предыдущих двух (хотя смерть героя вовсе не гарантирует его отсутствие на экране) — Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гудман, Айзек Ордоньес, Иви Темплтон, Эмма Майерс, Фред Армисен и другие. Среди новичков сериала можно отметить таким мастодонтов лицедейского искусства, как Ева Грин, Вайнона Райдер и Лена Хиди — мощное пополнение в череде сильных и независимых.

На данный момент третий сезон сериала «Уэнсдэй» пока что не имеет даты выхода. Но по различным прикидкам, ждать премьеры раньше 2027 года не стоит — политика Netflix не позволяет слишком щедро разбрасываться флагманскими проектами.

Теги
Промо-кадрыУэнсдэйОчень странные делаДженна ОртегаВайнона РайдерЕва ГринЛена ХидиNetflix
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА
 
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду – 625: Call of Duty: Skate Edition
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru