«Уэнсдэй» в Париже: фото со съёмок третьего сезона

В конце февраля стартовали съёмки третьего сезона «Уэнсдэй» — популярного сериала Netflix, пришедшего на смену старому локомотиву сервиса в лице закончившихся «Очень странных дел». За прошедшие два месяца был объявлен каст, включающий новых актёров, но в целом закулисной информации было маловато. И вот стриминг спешит исправить ситуацию, опубликовав новое фото со съёмок: на нём видно титульную героиню в боевом готическом облачении и верного помощника Вещь. Но что куда интересней — на заднем плане виднеется Эйфелева башня. Стало быть, география сериала расширится и выйдет за пределы академии Невермор с прилегающим городком нормисов до международных масштабов. Как говорится: "Увидеть Париж — и умереть". Вопрос в том, кому придется умереть на этот раз?

В третьем сезоне к своим ролям вернётся весь основной состав, чьих персонажей ещё не убили в предыдущих двух (хотя смерть героя вовсе не гарантирует его отсутствие на экране) — Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гудман, Айзек Ордоньес, Иви Темплтон, Эмма Майерс, Фред Армисен и другие. Среди новичков сериала можно отметить таким мастодонтов лицедейского искусства, как Ева Грин, Вайнона Райдер и Лена Хиди — мощное пополнение в череде сильных и независимых.

На данный момент третий сезон сериала «Уэнсдэй» пока что не имеет даты выхода. Но по различным прикидкам, ждать премьеры раньше 2027 года не стоит — политика Netflix не позволяет слишком щедро разбрасываться флагманскими проектами.