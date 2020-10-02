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Пётр Фёдоров расследует дело о погибших туристах в трейлере многосерийного триллера «Перевал Дятлова»

Дело о погибшей экспедиции продолжает будоражить воображение телевизионщиков. В сети появился трейлер сериала «Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым в главной роли. Восьмисерийный триллер по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублёвки») выйдет этой осенью на телеканале «ТНТ» и видеосервисе Premiere. Точная дата премьеры пока отсутствует.

В основу сериала легло известное трагическое происшествие на севере Свердловской области — в 1959 году во время лыжного похода по Северному Уралу при чрезвычайно загадочных обстоятельствах погибла группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов. У сериала две сюжетные линии: половина эпизодов расскажет о походе туристов, вторая половина посвящена расследованию их гибели, которое возглавляет майор КГБ Олег Костин (Петров).

Создатели проекта утверждают, что их сериал основан на закрытых материалах дела, подробном изучении дневников членов погибшей экспедиции, а также на данных доследования, проводившегося в 2000-х.

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Видео Перевал Дятлова
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Пётр Фёдоров расследует дело о погибших туристах в трейлере многосерийного триллера «Перевал Дятлова»

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