«Люцифер» оказался популярнее «Академии Амбрелла»

Nielsen продолжает выдавать данные о просмотрах на стриминговых платформах, хоть и с месячной «задержкой». Тем не менее, с учётом скрытности подписочных сервисов и вытекающего отсюда дефицита какой-либо информации, любые цифры представляют особенный интерес. Тем более, теперь в расчёт берутся сериалы не только Netflix и Amazon Prime, но и Hulu c Disney+, что, впрочем, не помешало одному стриминг-гиганту опять оккупировать всю десятку.

На неделе с 17 по 23 августа с пятым сезоном вернулся «Люцифер» и сходу взобрался на первое место, сместив оттуда многонедельного лидера «Академию Амбрелла». Напомним, единицей измерения популярности является абсолютное значение минут, потраченных пользователями на просмотр того или иного контента. Именно этим объясняется присутствие в топе многих телевизионные ветеранов с большим количеством сезонов.

Полный Топ-10 популярных сериалов на стриминге на сей раз выглядит так: