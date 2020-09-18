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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Люцифер» оказался популярнее «Академии Амбрелла»

Nielsen продолжает выдавать данные о просмотрах на стриминговых платформах, хоть и с месячной «задержкой». Тем не менее, с учётом скрытности подписочных сервисов и вытекающего отсюда дефицита какой-либо информации, любые цифры представляют особенный интерес. Тем более, теперь в расчёт берутся сериалы не только Netflix и Amazon Prime, но и Hulu c Disney+, что, впрочем, не помешало одному стриминг-гиганту опять оккупировать всю десятку.

На неделе с 17 по 23 августа с пятым сезоном вернулся «Люцифер» и сходу взобрался на первое место, сместив оттуда многонедельного лидера «Академию Амбрелла». Напомним, единицей измерения популярности является абсолютное значение минут, потраченных пользователями на просмотр того или иного контента. Именно этим объясняется присутствие в топе многих телевизионные ветеранов с большим количеством сезонов.

Полный Топ-10 популярных сериалов на стриминге на сей раз выглядит так:

  1. «Люцифер» 1,59 (млрд минут)
  2. «Легенда о Корре», 1,25
  3. «Академия Амбрелла», 1,09
  4. «Офис», 928 (млн минут)
  5. «Бесстыдники», 802
  6. «Анатомия страсти», 764
  7. «Проект „Сила“ », 761
  8. «Мыслить как преступник», 713
  9. «Морская полиция: Спецотдел», 533
  10. «Молодые охотницы за головами», 422
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Темы
 
Люцифер Академия Амбрелла
 4 сентябряНазваны самые популярные сериалы на стриминге — «Академия Амбрелла» уничтожила конкурентов
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