Названы самые популярные сериалы на стриминге — «Академия Амбрелла» уничтожила конкурентов

Проходят те времена, когда стриминг-гиганты могли рисовать цифры просмотров своего контента из головы и вертеть на известном месте систему их подсчёта. Аналитическая компания Nielsen, в надёжности которой сомневаться просто грешно, составила первый еженедельный рейтинг самых популярных сериалов на стриминговых платформах, куда пока попали только Netflix и Amazon Prime.

При составлении топ-10 учитывался абсолютный показатель продолжительности, то есть сколько минут пользователи провели за просмотром того или иного многосерийного проекта. Данные представлены за первую неделю августа — с 3-го по 9-е, а потому единоличное и подавляющее лидерство «Академии Амбрелла» не должно никого удивлять: фантастическая драма вернулась со вторым сезоном 31 июля, став ещё лучше, чем когда-либо.

В остальном десятка состоит преимущественно из ветеранов разной степени древности, которые по-прежнему пользуются неизменной любовью зрителей, но их отставание от лидера просто огромно.

Так выглядит полный топ-10 самых популярных сериалов на потоковых сервисах (все — Netflix):