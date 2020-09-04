 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2» Презентация Xbox Games Showcase — просмотр и обсуждение в прямом эфире «Я паук, и что с того?» — трейлер на русском аниме о нелёгкой судьбе попаданки-арахнида Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц» Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс
3
СЕРИАЛЫ
1 045
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Названы самые популярные сериалы на стриминге — «Академия Амбрелла» уничтожила конкурентов

Проходят те времена, когда стриминг-гиганты могли рисовать цифры просмотров своего контента из головы и вертеть на известном месте систему их подсчёта. Аналитическая компания Nielsen, в надёжности которой сомневаться просто грешно, составила первый еженедельный рейтинг самых популярных сериалов на стриминговых платформах, куда пока попали только Netflix и Amazon Prime.

При составлении топ-10 учитывался абсолютный показатель продолжительности, то есть сколько минут пользователи провели за просмотром того или иного многосерийного проекта. Данные представлены за первую неделю августа — с 3-го по 9-е, а потому единоличное и подавляющее лидерство «Академии Амбрелла» не должно никого удивлять: фантастическая драма вернулась со вторым сезоном 31 июля, став ещё лучше, чем когда-либо.

В остальном десятка состоит преимущественно из ветеранов разной степени древности, которые по-прежнему пользуются неизменной любовью зрителей, но их отставание от лидера просто огромно.

Так выглядит полный топ-10 самых популярных сериалов на потоковых сервисах (все — Netflix):

  1. «Академия Амбрелла» (20 эпизодов) — 3 011 (млн минут)
  2. «Бесстыдники» (120 эпизодов) — 1 125
  3. «Анатомия страсти» (361 эпизод) — 918
  4. «Офис» (192 эпизода) — 897
  5. «Мыслить как преступник» (277 эпизодов) — 697
  6. «Морская полиция: Спецотдел» (353 эпизода) — 524
  7. «Во тьме» (26 эпизодов) — 418
  8. «Декстер» (96 эпизодов) — 316
  9. «Сверхъестественное» (321 эпизод) — 315
  10. «Парки и зоны отдыха» (121 эпизод) — 304
3 Обсудить
Темы
 
Академия Амбрелла
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Звезда сериала «Академия Амбрелла» будет бегать в ужасе по кукурузному полю
 
Съёмки второго сезона «Ведьмака» официально возобновились
 
Что, если бы «Академия Амбрелла» была ситкомом 80-х годов?

Тоже интересно

 
Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста
 
Кино Дэвид Хэйтер выложил в сеть тестовую сцену из несостоявшихся «Хранителей» 2003 года
 
BBC America представляет новый взгляд на «Стражу» Терри Пратчетта
 
Кино «Оскар» без прикрас: очередной академик рассказал, как и почему проголосовал в этом году
 
Кино «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — новые промо-материалы
 
Кино Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» уже можно посмотреть в Сети
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
25Лазер-шоу «Три дебила» – 425: Билл, Тедд и Ануар
 
6Ноль кадров в секунду – 332: Be Excellent to Each Other
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 103: Интервью с главой Sobaka Studio
 
5ЕВА
 
 
4Телеовощи – 355: Санитары Манхэттена
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru