Amazon и Sony хотят поработать вместе над супергеройским экшеном «Шёлк» по вселенной Человека-паука

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon и студия Sony планируют объединить усилия для создания целой когорты игровых сериалов по вселенной марвеловского Человека-паука. Первой ласточкой должен стать супергеройский экшен «Шёлк» от Sony Pictures Television и сценаристки Лорен Мун («Нетипичный»). Исполнительными продюсерами проекта выступят Фил Лорд и Крис Миллер («Человек-паук: Через вселенные»).

Осведомлённые источники сообщают, что переговоры только-только начались, и сторонам предстоит уладить несколько серьёзных вопросов, включая права на задействование в сюжете отдельных персонажей, поэтому результаты переговоров станут известны еще нескоро.

Шёлк (она же Синди Мун), обретшая суперспособности после укуса радиоактивного паука во время научной выставки своего одноклассника Питера Паркера, дебютировала в серии комиксов The Amazing Spider-Man в апреле 2014 года, а своим сольным комиксом обзавелась в феврале 2015-го. Синди Мун — американо-кореянка и, само собой, её этническую принадлежность бережно сохранят для экранизации.

Об остальных потенциальных сериалах, являющихся предметом обсуждения Amazon и Sony, пока ничего конкретного не сообщают.