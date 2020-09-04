Драма «Дес» с Дэвидом Теннантом в роли маньяка получила дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У трёхсерийной детективной драмы «Дес» с Дэвидом Теннантом в главной роли появилась точная дата выхода. Мини-сериал об одном из самых известных британских серийных убийц стартует на телеканале ITV 14 сентября.

Центральный персонаж истории — арестованный по подозрению во многочисленных убийствах Деннис Нильсен (Теннант). Драма на основе книги Брайана Мастерса Killing For Company расскажет о судебном процессе над Нильсеном, который с 1978-го по 1983 год убил 15 мужчин и подростков. События показаны глазами трёх действующих лиц: самого Денниса «Деса» Нильсена, детектива-инспектора Питера Джея (Дэниэл Мэйс) и автора книги Мастерса (Джейсон Уоткинс).

Сценарной адаптацией занимались Люк Нил и Келли Джонс. Срежиссировал проект Льюис Арнольд. Теннант входит в команду исполнительных продюсеров.