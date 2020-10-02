Финансовая драма «Миллиарды» продлена на шестой сезон

Кабельный канал Showtime продлил на шестой сезон «Миллиарды» — финансовую драму с Дэмиэном Льюисом и Полом Джаматти. Пятый сезон стартовал в мае и завершился в июне с выходом седьмой серии. Оставшиеся пять эпизодов ещё не сняты. Возможно, вернувшись к съёмкам, творческая команда проекта откажется от традиционного перерыва и, закончив с пятым, сразу же возьмётся за шестой сезон.

К слову, Кори Столл, получивший гостевую роль Майка Принса в пятом сезоне, надёжно закрепился в сериале и в продолжении истории его роль станет регулярной.

Бобби Аксельрод (Льюис) и Чак Роадс (Джаматти) возобновляют свою непримиримую вражду. В их непрекращающиеся разборки прямо или косвенно включатся новые влиятельные лица — вышеозначенный Майк Принс и Кэтрин Брэнт (Джулианна Маргулис). Перемены заставляют всех игроков приспосабливаться к новым условиям, в противном случае борьба за власть перерастёт в борьбу за выживание.

Showtime надеется вернуть сериал в эфир в следующем году.