 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Второй сезон «Мандалорца» получил дату выхода Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix Неделя аниме на КГ — главные новости 3–9 августа Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 июля
СЕРИАЛЫ
168
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Финансовая драма «Миллиарды» продлена на шестой сезон

Кабельный канал Showtime продлил на шестой сезон «Миллиарды» — финансовую драму с Дэмиэном Льюисом и Полом Джаматти. Пятый сезон стартовал в мае и завершился в июне с выходом седьмой серии. Оставшиеся пять эпизодов ещё не сняты. Возможно, вернувшись к съёмкам, творческая команда проекта откажется от традиционного перерыва и, закончив с пятым, сразу же возьмётся за шестой сезон.

К слову, Кори Столл, получивший гостевую роль Майка Принса в пятом сезоне, надёжно закрепился в сериале и в продолжении истории его роль станет регулярной.

Бобби Аксельрод (Льюис) и Чак Роадс (Джаматти) возобновляют свою непримиримую вражду. В их непрекращающиеся разборки прямо или косвенно включатся новые влиятельные лица — вышеозначенный Майк Принс и Кэтрин Брэнт (Джулианна Маргулис). Перемены заставляют всех игроков приспосабливаться к новым условиям, в противном случае борьба за власть перерастёт в борьбу за выживание.

Showtime надеется вернуть сериал в эфир в следующем году.

+ Обсудить
Темы
 
Миллиарды
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Бессердечный отказ: Гильдия актёров США ответила небинарной Азии Кейт Диллон на призыв убрать гендерное деление номинаций
 
«Железный кулак» — трейлер
 
Небинарная звезда «Миллиардов» призывает избавиться от деления по полу в актёрских номинациях

Тоже интересно

 
Кино «Кролик Джоджо» — тизер-трейлер и постер сатирической драмы от Тайки Вайтити
 
Кино «Мэнди» — трейлер
 
Кино «Армия мертвецов» Зака Снайдера отправлена на пересъёмки — оскандалившегося актёра заменят лесбиянкой, победившей рак
 
Кино Первые отзывы критиков на фильм «Веном»
 
Кино Кто такие «Вечные», и где они всё это время пропадали
 
Кино Спин-офф «Дэдпула», «Гамбит» и «Доктор Дум» никогда не увидят свет
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
19:00КГ играет: Crash Bandicoot 4: It’s About Time
 

Выйдут в октябре

4 Вс13:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 429: Визуал в кино
 
10Ноль кадров в секунду – 336: Кадры против ремейка Mafia
 
50ЕВА
 
 
8Телеовощи – 359: Консультант-гетеросексуалист
 
17Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru