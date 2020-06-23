Бессердечный отказ: Гильдия актёров США ответила небинарной Азии Кейт Диллон на призыв убрать гендерное деление номинаций

Гильдия актёров США не прониклась пламенным призывом небинарной Азии Кейт Диллон («Миллиарды», «Джон Уик 3»), недавно настрочившей открытое письмо к организации с призывом избавиться от такого возмутительного пережитка, как гендерное деление в актёрских номинациях.

Как будут обстоять дела в будущем, неизвестно, но церемония 2021 года совершенно точно обойдётся без каких-либо изменений касаемо вышеуказанного деления. При этом комитет отмечает, что работа по инклюзивности далека от завершения, и они делают в этом направлении всё возможное.

Вопрос гендерного разделения организация считает частью более широкого обсуждения, лишь по итогам которого можно будет принимать какие-то конкретные решения. В ответе указывается, что избавление от гендерного разделения «вызывает серьёзную озабоченность в вопросах гендерного, расового и этнического равенства».

Диллон успела отреагировать на отказ, заявив, что она разочарована таким ответом, напомнила ретроградам из Гильдии, что вообще-то в мире насчитали уже 64 гендера и пять биологических полов, а сие означает, что наличие женских и мужских номинаций в SAG Award считается дискриминацией. От предложенного ей места в жюри Диллон и все её гендеры, посовещавшись, официально отказались.