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Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон

Потоковый сервис Netflix наконец-то дозрел до официального заявления о том, что продлил-таки «Люцифера» на шестой сезон. Кается, мол, теперь-то это точно финал — следующий сезон будет заключительным. По крайней мере, это обещает официальный твиттер-аккаунт сериала.

Официальное объявление предваряли месяцы путаницы и неразберихи, порождённые слухами о непростых переговорах с исполнителем титульной партии Томом Эллисом. Актёр якобы долго капризничал, а студия Warner Bros. TV устала постоянно идти на уступки. Как бы на самом деле ни обстояли дела за закрытыми дверями переговорной, все проблемы удалось уладить чуть меньше месяца назад. Контракт с Эллисом подписали, а шоураннеры и остальная творческая команда со своими документами управились ещё раньше.

Буквально вчера Netflix объявил дату выхода пятого сезона (21 августа), когда покажет первую половину из восьми серий. Впереди досъёмки второй половины пятого сезона и подготовка к шестому.

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