Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон

Потоковый сервис Netflix наконец-то дозрел до официального заявления о том, что продлил-таки «Люцифера» на шестой сезон. Кается, мол, теперь-то это точно финал — следующий сезон будет заключительным. По крайней мере, это обещает официальный твиттер-аккаунт сериала.

the devil made us do it. ???? #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV