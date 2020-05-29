Том Эллис договорился со студией о съёмках шестого сезона «Люцифера»

В апреле портал TVLine получил от своих источников информацию о том, что активно готовившийся к продлению на шестой сезон «Люцифер» может остаться без оного. Третье рождение сериала, уже было закрытого видеосервисом Netflix на пятом сезоне, оказалось под угрозой, предположительно, из-за капризов исполнителя главной роли Тома Эллиса.

Актёр и студия Warner Bros. якобы никак не могли договориться об условиях возвращения исполнителя главной роли в шестой сезон. Анонимные инсайдеры сообщали, что все пытались угодить Эллису, не раз шли на уступки, но он всё упирался, и в какой-то момент переговоры зашли в тупик. С создателями и остальными актёрами мистического процедурала никаких проблем не возникло — к весне они без особых проблем сумели договориться о дальнейшем участии в проекте.

Что бы после этого ни произошло за закрытыми дверями переговорной, все спорные моменты таки удалось разрешить на выгодных для обеих сторон условиях. Эллис официально завершил переговоры и вернётся в шестом сезоне к главной роли.

До объявления карантина съёмки шестого сезона планировали запустить в сентябре, но из-за пандемии создателям ещё предстоит доснять пятый сезон, а значит, прежние планы придётся пересмотреть.