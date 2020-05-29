Перри Мейсон, которого вы ещё не видели — свежий трейлер криминальной драмы с Мэттью Ризом

Вышел второй трейлер криминальной драмы HBO «Перри Мейсон», и, судя по всему, Мэттью Риз в очередной раз продемонстрирует нам все грани своего актёрского таланта. Смотрите сами:

Как не сложно догадаться, речь в сериале пойдёт об известном адвокате до того, как он стал таковым. По сюжету герой Риза — ветеран войны с ПТСР, которого сильно потрепала жизнь, и теперьон вынужден перебиваться мелкой работёнкой в качестве частного детектива. Как раз тогда, в 30-е годы прошлого века, Лос-Анджелес потрясла серия похищений и убийств детей, и волею судьбы именно Мейсон берёт на себя расследование.

Компанию Ризу на экране составят Татьяна Маслани, Джон Литгоу и Ши Уигхэм. Продюсирует проект Роберт Дауни-младший, которому когда-то предназначалась главная роль.

Премьера сериала на HBO состоится уже 21 июня.