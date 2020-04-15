«Перри Мейсон» — Мэттью Риз в первом тизере детектива от Роберта Дауни-младшего

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Восьмисерийный продюсерский проект Роберта Дауни-младшего по мотивам романа Эрла Стэнли Гарднера выходит на финишную прямую — премьера «Перри Мейсона» на HBO должна состояться уже в этом году. А тем временем телеканал расщедрился на 15-секундный тизер, позволяющий мельком взглянуть на известного детектива в исполнении Мэттью Риза («Американцы»):

Действие развернётся в Лос-Анджелесе 30-х годов прошлого века, когда изрядно побитый жизнью Перри Мейсон берётся за дело, которое может стать судьбоносным для многих людей

В мини-сериале также задействованы Татьяна Маслани, Джон Литгоу, Ши Уигхэм, Джульет Райлэнс и Мэтт Фрюэр. Полноценный трейлер должен выйти в ближайшее время.