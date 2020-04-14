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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Издательство-владелец «Мышиной гвардии» заключило сделку с Netflix

Вероятно, Netflix вновь примерит на себя роль спасителя. На днях издательство BOOM! Studios финализировало сделку с потоковым сервисом, в рамках которой стороны совместно поработают над многосерийной и полнометражной экранизацией комиксов.

Издательство в числе прочего может гордиться тем, что выпускает героическое фэнтези «Мышиная гвардия». У первоисточника печальная судьба — долгое время комикс собиралась экранизировать студия Fox, и анимационный проект Уэса Болла даже завершил подготовительный этап и сформировал состав актёров озвучивания, но за неделю до начала производства студия, в тот момент переживавшая слияние с Disney, отказалась от проекта. А оный, между прочим, выглядел как минимум многообещающе.

Как знать, возможно, именно сейчас у «Мышиной гвардии» появился новый шанс добраться-таки до экранов.

Ко всему прочему в собственности издательства, каждый год выпускающей более 20 новых оригинальных комиксов, находятся такие популярные серии как Lumberjanes, Something is Killing the Children и Once & Future. Библиотека BOOM! считается третьей по величине после Marvel и DC.

Возглавляющие издательство Росс Ричи и Стивен Кристи примут участие в качестве исполнительных продюсеров во всех проектах Netflix по комиксам BOOM! Studios.

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Мышиная гвардия
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