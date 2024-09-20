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СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
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Сага о Хранителе Мечей Ника Перумова станет игрой и сериалом

Источник: Ник Перумов

Начавшийся в 1998 году фэнтези-цикл Ника Перумова о Фессе, кажется, вновь подаёт признаки жизни в форматах других медиа. Попытки экранизации первых двух книг «Алмазный меч, деревянный меч» уже предпринимались от студии «Новый русский сериал», а видеоигра по мотивам даже смогла выйти в 2008 году. Но раз это цикл, то историю надо зациклить — в разработке снова и сериал, и видеоигра.

Оригинальная история рассказывала о многовековом конфликте эльфов Дану, гномов и людей, где у каждой стороны были могущественные артефакты: деревянный, алмазный и железный мечи, дающие каждой из сторон великое могущество. И когда первые два столкнутся на поле боя, то затрещит само мироздание. Среди главных героев ведут сюжет маг из Междумирья Фесс, и Император, что старается скинуть гнёт магов, которые управляют государством вместо него.

О сериале пока мало что известно, сейчас идёт подготовка к написанию сценария. Игра же будет масштабной фэнтезийной RPG от компании Acronix, и выйдет на PC и консолях. Издателя у неё пока нет.

Создание проектов будет вестись под присмотром самого Ника Перумова, но о датах выхода, даже приблизительных, говорить ещё рано. Можно сказать, сели за них «только вчера».

Теги
Ник ПерумовЭкранизация
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