Издательство Bubble анонсировало план по развитию киновселенной

На презентации сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» продюсер Михаил Китаев представил шибко амбициозный план развития киновселенной Bubble на ближайшие пять лет. Поклонников издательства ждёт целый ряд экранизаций популярных комиксов, а киновселенную Marvel — постоянная икота на этот же срок.

В планах компании — создание сериалов по комиксам «Красная Фурия», «Мироходцы» и «Экслибриум». Кроме того, культовый комикс «Бесобой» получит не одну, а как минимум две полнометражные экранизации.

Особое внимание, разумеется, уделено франчайзу «Майор Гром». Уже в 2025 году выйдет одноимённый сериал, а где-то в районе 2027-2028 годов должен объявиться полнометражный триквел. Кинотеатральный провал «Чумного доктора» и, предположительно, «Игры» (её бюджета мы до сих пор не знаем) ни Bubble, ни главного спонсора всего мероприятия, очевидно, ничуть не смутил.

Кульминацией первой фазы киновселенной Bubble станет экранизация масштабного кроссовера «Время Ворона» — первого в истории издательства. Этот проект объединит основных героев вселенной и подведёт итог восьмилетнего периода развития (c 2021 по 2029 годы). Лавры «Мстителей» всё не дают Bubble покоя. Главное, чтобы не получилось как с «Династией Канга»!

Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с продюсерским центром «Плюс Студия». Более подробная информация о планах компании будет представлена на фестивале «Хомякон» в декабре. Ну а пока — полюбуйтесь на таймлайн киновселенной Bubble: