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СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
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Экранизация комикса «Красная Фурия» от Bubble нашла себе нового режиссёра

Источник: Bubble Comics

Сериал «Фурия» — адаптация комикса «Красная Фурия» от Bubble Comics — обзавёлся новым режиссёром. Место Рустама Ильясова («Трудные подростки») теперь занял постановщик «Китобоя» Филипп Юрьев.

Как заявил главный редактор Bubble Роман Котков в разговоре с RTVI, Юрьев «крутой» режиссёр:

Филипп — очень крутой, думающий визуально и персонажами человек. Он сейчас очень сильно перерабатывает какие-то наши концепции, которые были изначально, и улучшает их просто прикосновением. Как царь Мидас.

Хочется, чтобы дальше всё было не менее интересно, чем с Олегом Трофимом, который взял на себя всю франшизу «Грома». Филипп, наверно, будет таким же крутым архитектором сериала «Фурия».

Причём Котков подчеркнул, что ему и остальным важно, чтобы постановщик не был просто человеком по найму:

Мы очень хотим работать с режиссёрами, у которых есть своё видение. Который не просто там скажет: «Вот, берём комикс, всё это снимаем». Не совсем с ремесленниками, что называется. А хочется, чтобы человек привносил что-то новое. И Филипп как раз из таких людей.

Возможно, что также мы увидим пересечение миров «Фурии» с «Майором Громом»:

Я думаю, кто-то из героев «Грома» заглянет в «Фурию тоже. Обязательно.

Кастинг сериала ещё не объявлен. Но в сентябре прошлого года на презентации «Плюс Студии» сообщалось, что главную роль исполнит Дарья Верещагина — Алиса Селезнёва из новой адаптации «Сто лет тому вперёд». По словам Коткова, команда готовится «зайти на съёмки» этим летом.

В результате вооружённого нападения маленькая Ника Чайкина становится сиротой и попадает в криминальную организацию под названием «Братство». За 10 лет обучения девушка становится самой талантливой воровкой в мире по прозвищу Фурия. Однако её не волнует ни статус, ни деньги. Всё, чего хочет Ника, — это найти и покарать тех, кто лишил её семьи.

Теги
КомиксыBubble Comics
Комментарии (3)

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