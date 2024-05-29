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Кларк спасает Сайласа Стоуна в отрывке из третьего эпизода второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Мультсериал «Мои приключения с Суперменом» вернулся со вторым сезоном. Продолжение стартовало на Adult Swim в полночь 25 мая, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день. Показ начался с двух эпизодов.

Премьера следующей серии состоится в полночь 1 июня. YouTube-канал Adult Swim опубликовал отрывок из неё. В ролике Супермен спасает учёного Сайласа Стоуна. В комиксах DC последний является отцом Виктора Стоуна, супергероя Киборга.

Премьера 10-серийного первого сезона шоу состоялась в июле 2023 года.

Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В сериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

Кларк действует в Метрополисе под тайной личностью Супермена и исследует своё загадочное происхождение. Лоис, которая хочет стать знаменитым репортёром, объединяется с фотографом Джимми Олсеном, чтобы рассказывать о важных событиях. Кларк и Лоис влюбляются друг в друга, и девушка становится всё ближе к раскрытию его тайной личности. Троица втягивается в приключения, противостоит злодеям, разгадывает загадки и узнаёт, что значит быть героями.

 
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Источник фотографий: Depositphotos

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