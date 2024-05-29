Рогатая Дафни Кин, джедайка Тринити и остальные на постерах «Звёздных войн: Аколита»

Стриминговый сервис Disney+ продолжает скармливать зрителям стандартный набор промо-материалов к своей новинке — свежему сериалу по вселенной «Звёздных войн». В сети появилась целая подборка персонажных постеров к мистическому триллеру «Звёздные войны: Аколит». Среди сплошь положительных персонажей затесалась агрессивная Амандла, которая охотится на джедаев.
Двухсерийная премьера мини-сериала от шоуранннера Лесли Хедланд состоится на потоковой платформе 4 июня.
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