 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В новом выпуске антологии про Чужих наглядно покажут хрупкость утопии «Дюна 2» и «Кунг-фу панда 4» остаются лидерами американского проката Топ-30 лучших женских кей-поп групп на март 2024 года Новое аниме по «Волейболу» обошло по сборам в японском прокате «Мальчика и птицу» Хаяо Миязаки и студии Ghibli В аниме превратят «Дни Caкaмoтo» — мангу про «Джона Уика», управляющего семейным магазином
• • •
 
СЕРИАЛЫ
136

Рогатая Дафни Кин, джедайка Тринити и остальные на постерах «Звёздных войн: Аколита»

Стриминговый сервис Disney+ продолжает скармливать зрителям стандартный набор промо-материалов к своей новинке — свежему сериалу по вселенной «Звёздных войн». В сети появилась целая подборка персонажных постеров к мистическому триллеру «Звёздные войны: Аколит». Среди сплошь положительных персонажей затесалась агрессивная Амандла, которая охотится на джедаев.

Двухсерийная премьера мини-сериала от шоуранннера Лесли Хедланд состоится на потоковой платформе 4 июня.

Постеры сериала «Звёздные войны: Аколит» Постеры сериала «Звёздные войны: Аколит» Постеры сериала «Звёздные войны: Аколит» Постеры сериала «Звёздные войны: Аколит» Постеры сериала «Звёздные войны: Аколит»
Теги
ГалереяЗвёздные войны: Аколит
Комментарии

Ещё на эту тему

8Амандла снова напала на джедая в экшен-отрывке из «Звёздных войн: Аколита» 14Дэйзи Ридли считает себя обязанной вернуть Джона Бойегу в «Звёздные войны» 18Вуки-джедай и световой хлыст в новом тизере сериала «Звёздные войны: Аколит»

Тоже интересно

7Автомонстры «Фуриосы: Хроник Безумного Макса» — вышел ролик о безумном транспорте фильма 1Первоапрельская шутка Bloodborne Kart доберётся до релиза под названием Nightmare Kart 12Тизер «Людей Икс '97» давит на ностальгию 0Неделя кино на КГ — главные новости 8–14 апреля 25Заветная мечта Зака Снайдера — полностью переделать один свой фильм

Далее на КГ

0
В аниме превратят «Дни Caкaмoтo» — мангу про «Джона Уика», управляющего семейным магазином
 1
Мориарти из «Шерлока» сыграет в «Достать ножи 3»
 0
Конец близок в релизном трейлере Destiny 2: The Final Shape
 0
Галактика «Звёздных войн» меняется в тизер-трейлере спешала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy
 1
Жуткий постер «Академии Амбрелла» напоминает о финале
 0
«Восхождение в тени: Потерянное эхо» — трейлер фильма-продолжения фэнтези-аниме
 0
Konami готовит ещё одну презентацию по Silent Hill
 0
«Вся твоя жизнь — ложь» — сообщает игровой трейлер Call of Duty: Black Ops 6
 16
Уже не друзья Джордж Клуни и Брэд Питт в первом тизере фильма «Волки»
 17
Юристы Disney утверждают, что Джина Карано «неправильно истолковала» увольнение из «Мандалорца»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Дэдпул и Росомаха» сделали важный анонс
 
Аниме «Нападение одиночки на иной мир» — тизер осеннего аниме в по-прежнему популярном жанре исекая
 
Кино Новое «Очень страшное кино» выйдет на большие экраны в 2025 году
 
Две хоррор-истории погрузят читателей в мистику Первой мировой войны
 
Кино Крис Хемсворт обещает запустить трейлер анимационного фильма «Трансформеры один» в космос (видео)
 
Кино Линда Хэмилтон не станет хвалить провального «Терминатора: Тёмные судьбы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 550: Склад Бондарчуков
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 621: «Претенденты», провал «Каскадёров», «Марс Экспресс», «Дом у дороги 2», новая «Планета обезьян»
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
 
5ЕВА – 582: Истинное учение о попаданцах
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
3ЕВА – 581: Сказочный японский школьник
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru