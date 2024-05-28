Жуткий постер «Академии Амбрелла» напоминает о финале

Ваня-Витя и компания наконец-то покончат со своими сумасшедшими путешествиями сквозь время и пространство с выходом четвёртого сезона. Оный станет для фантастической драмы «Академия Амбрелла» заключительным, о чём напоминает свежий официальный постер сериала, опубликованный в сети.
«Детишки» Реджинальда Xapгpивзa на плакате отсутствуют. Их заменяют чьи-то мерзкие щупальца.
Укороченный финальный сезон адаптации одноимённого графического романа Джерарда Уэя выйдет на стриминговой платформе Netflix 8 августа.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: