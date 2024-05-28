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Жуткий постер «Академии Амбрелла» напоминает о финале

Ваня-Витя и компания наконец-то покончат со своими сумасшедшими путешествиями сквозь время и пространство с выходом четвёртого сезона. Оный станет для фантастической драмы «Академия Амбрелла» заключительным, о чём напоминает свежий официальный постер сериала, опубликованный в сети.

«Детишки» Реджинальда Xapгpивзa на плакате отсутствуют. Их заменяют чьи-то мерзкие щупальца.

Укороченный финальный сезон адаптации одноимённого графического романа Джерарда Уэя выйдет на стриминговой платформе Netflix 8 августа.

Постеры сериала «Академия Амбрелла»
Теги
ГалереяАкадемия Амбрелла
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