Юристы Disney утверждают, что Джина Карано «неправильно истолковала» увольнение из «Мандалорца»

У судебной драмы в реальном времени, известной как «Джина Карано против Disney» появился новый эпизод. Для тех, кто не помнит, краткое содержание предыдущих серий: актрису уволили из сериала «Мандалорец» за высказывания в социальной сети X (тогда ещё Twitter). Затем, когда Илон Маск выкупил данный рассадник острополитических взглядов, он от лица своей компании предложил юридическую помощь всем, кого притесняли из-за выраженных на платформе взглядов. Одним из первых и громких дел стал иск Джины Карано против корпорации Disney за неправомерное увольнение, о чём мы уже писали ранее.

За прошедшие месяцы юристы развлекательного конгломерата не сидели сложа руки — они тщательно изучали дело. И они нашли достойный ответ: оказывается, Карано неверно истолковала причины, по которым её уволили. По словам адвокатов «Мышиного дома», Первая поправка даёт возможность компании защищаться, как «объект самовыражения», который имеет право «контролировать собственное послание». В рамках этого самого контролирования Disney может разорвать связи со всеми, кто, по мнению компании, «нанесёт ущерб её посланию». А высказывания Джины, по мнению юристов, не были безобидными и нанесли ущерб посланию Disney, подрывая несомые в массы художественные ценности. Поэтому её иск следует отклонить.

Чувствуете, как сразу всё заиграло новыми красками и предстало в совершенно ином свете? Вот и виновница торжества не почувствовала, поэтому накатала ответный твит, в котором использовала запрещённый приём — обернула позицию корпорации против неё же.

Я думала, ты проповедуешь необходимость прислушиваться ко всем женщинам, правильно ли я понимаю, Голливуд? Я женщина всеми клетками тела и я готова к тому, чтобы меня выслушали. Двойные стандарты, лицемерие, дискриминация… Всё должно измениться, и они это знают, как и все остальные. Дата суда назначена на 12 июня в Лос-Анджелесе. Помолитесь вместе со мной, чтобы здравый смысл победил. Джина Карано, послание к киноделам, 2024 год н.э.

Что ж, видимо, бывший боец MMA, вынужденная пользоваться поддержкой богатого белого мужика, в глазах Disney оказалась недостаточно сильной и независимой, чтобы её мнение котировалось. В любом случае, новый эпизод увлекательного сериала анонсировал, ждём развития событий.