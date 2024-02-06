Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm за необоснованное увольнение

Как известно, свобода слова — она кого надо свобода слова. Всю полноту данной мудрости актриса, спортсменка и просто красавица Джина Карано прочувствовала на себе в начале 2021 года, когда её уволили из сериала «Мандалорец» из-за политических взглядов и постов в Twitter. Тогдашний глава Disney Боб Чапек даже снизошёл до комментария, назвав её посты «отвратительными и неприёмлемыми».

Но с тех пор много воды утекло и в мире кое-что изменилось. Илон Маск выкупил Twitter и переименовал его в X, но не стал останавливаться только на смене вывески. Под руководством Маска социальная сеть претерпела значительные изменения, в том числе в плане цензуры. А недавно бизнесмен заявил, что если опубликованные посты послужили причиной для увольнения, то его компания окажет юридическую помощь пострадавшим. Джина Карано решила воспользоваться данным предложением — и теперь, при поддержке Илона Маска, подаёт в суд на Disney и Lucasfilm за неправомерное увольнение.

Карано сообщила об этом решении пространным постом в X. Актриса рассказала, что подвёрглась организованной и клеветнической травле из-за несоответствия текущей повестке. Её слова постоянно вырывались из контекста и искажались, чтобы создать впечатление экстремиста, а по итогу демонизировать и дегуманизировать девушку.

Также исполнительница роли Кары Дюн прошлась по так называемому равноправию: если на словах Голливуд стремится создать равные условия для мужчин и женщин, то она по своему опыту видит обратную картину — пока её гнобили за собственную позицию, коллеги-мужчины могли беспрепятственно и без последствий выражать свои мысли. Надо понимать, они просто попадали в струю одобренного властьимущими мнения.

Пока что неясно, чем всё это закончится, но драма обещает быть интереснее, чем у Джонни Деппа с бывшей супругой Эмбер Хёрд.