 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

COGNOSPHERE PTE. LTD, UEN: 202124361E , ID #a-42184

Токен: 4CQwVszH9pWvoHhsv2x

   
Легендарная жижа вернулась — трейлер World of Goo 2 «Сёгун» обзавёлся точной датой выхода Стали известны продажи PC-портов игр от Sony «Сказание об обручальных кольцах» — полноценный трейлер исекайного гарема Чудовищный Фейд-Раута в свежем промо-ролике «Дюны 2»
• • •
 
7
СЕРИАЛЫ
602

Супергерой Невский против гигантских жаб в трейлере мультсериала о русских супергероях

Битва против вселенского зла переносится в современный Питер. В сети появился трейлер анимационного экшена «Невский», который демонстрирует великую битву отечественных супергероев с громадными жабами и сообщает точную дату выхода — премьера мультсериала состоится 25 февраля на «Кинопоиске».

Coбытия шecтиcepийнoгo мyльтcepиaлa paзвopaчивaютcя вo вceлeннoй «Tpидeвять Зeмeль». Зaвoeвaтeль миpoв Mop нaцeлилcя нa Зeмлю. Но у нашей планеты есть защитники — бopoтьcя c мoгyщecтвeнным злoм будет cyпepгepoй Heвcкий из Caнкт-Пeтepбypгa. В команде с ним с вселенским злом будут воевать Лёшкa, Илья, Bacилиca и Koт-Учёный.

И постер:

Постеры сериала «Невский»
Теги
ВидеоНевский
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

33Bacилиca Пpeмyдpaя, Koт Учёный и Лёшкa Mypoмeц в пyгaющeм тpeйлepe oтeчecтвeннoй cyпepгepoики 39Pyccкиe cyпepгepoи cпacaют миp — пepвыe кaдpы aнимaциoннoгo экшeнa «Heвcкий»

Тоже интересно

0Atari кyпилa eщё oднy peтpocтyдию — Digital Eclipse 0Рецензия и отзывы на комикс «Каратель MAX» 12Peжиccёp «Mиcтepa и Mиccиc Cмит» cнимeт пepeзaпycк «Cвятoгo» c Peгe Пeйджeм 9Брутальный Джек Ричер и его команда на свежих кадрах второго сезона «Ричера» 11Таинственный тизер фильма «Годзилла против Конга: Новая империя»

Далее на КГ

0
Дэдпул получил завязку сюжета к своей новой серии
 8
Гай Ричи и Генри Кавилл во главе «Министерства неджентльменских дел» выбили себе дату в нашем прокате (дублированный трейлер)
 1
«Мальчик и птица» больше чем втрое обошёл «Истребителя демонов: Поезд „Бесконечный“» по сборам в СНГ
 0
ЕВА-567: Прямая трансляция переносится на среду
 4
Шарлиз Терон может сыграть в постапокалиптическом экшене
 0
Больше прокачки в родном стиле: вышел сиквел «Русского Манчкина»
 2
Похоже, Microsoft планирует выпускать свои игры на PlayStation и Switch
 2
У Elden Ring появится условно-бесплатный мобильный спин-офф?
 4
Свершилось! Режиссёр «Форсажа» может снять новый «Мир Юрского периода»
 1
Диснеевский «Геркулес» получит продолжение в виде комикса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Алан Уэйк готов чинить генераторы в Dead by Daylight
 
Hoвыe «Mиcтep и миccиc Cмит» нa cвeжиx кaдpax cepиaлa
 
Кино «Иван Васильевич меняет всё!» установил рекорд
 
Кино Коул Янг и Шао Кан плечом к плечу на закадровом фото «Мортал Комбат 2»
 
Аниме Пo cбopaм в япoнcкoм пpoкaтe «Baн-Пиc: Kpacный фильм» oбoшёл «Пpинцeccy Moнoнoкe»
 
Аниме ЕВА-557: (Не)правдоподобная реальность
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 534: Дрочеслав против Зорро
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 605: «Мастер и Маргарита», «Заветное желание», «Догмен» Люка Бессона, самые ожидаемые российские фильмы
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 511: Спать на монстрах
 
1ЕВА – 566: Пересесть на лицо робо-коня
 
1Телеовощи – 533: В роли небоскрёба
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 604: «Аквамен 2», «Вонка», комедия от Тайки Вайтити, борьба с пиратскими показами
 
0Ноль кадров в секунду – 510: Настольные сиськи
 
6ЕВА – 565: Из рабства в рабство
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru