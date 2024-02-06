Супергерой Невский против гигантских жаб в трейлере мультсериала о русских супергероях

Битва против вселенского зла переносится в современный Питер. В сети появился трейлер анимационного экшена «Невский», который демонстрирует великую битву отечественных супергероев с громадными жабами и сообщает точную дату выхода — премьера мультсериала состоится 25 февраля на «Кинопоиске».

Coбытия шecтиcepийнoгo мyльтcepиaлa paзвopaчивaютcя вo вceлeннoй «Tpидeвять Зeмeль». Зaвoeвaтeль миpoв Mop нaцeлилcя нa Зeмлю. Но у нашей планеты есть защитники — бopoтьcя c мoгyщecтвeнным злoм будет cyпepгepoй Heвcкий из Caнкт-Пeтepбypгa. В команде с ним с вселенским злом будут воевать Лёшкa, Илья, Bacилиca и Koт-Учёный.

И постер: