Супергерой Невский против гигантских жаб в трейлере мультсериала о русских супергероях

Битва против вселенского зла переносится в современный Питер. В сети появился трейлер анимационного экшена «Невский», который демонстрирует великую битву отечественных супергероев с громадными жабами и сообщает точную дату выхода — премьера мультсериала состоится 25 февраля на «Кинопоиске».
Coбытия шecтиcepийнoгo мyльтcepиaлa paзвopaчивaютcя вo вceлeннoй «Tpидeвять Зeмeль». Зaвoeвaтeль миpoв Mop нaцeлилcя нa Зeмлю. Но у нашей планеты есть защитники — бopoтьcя c мoгyщecтвeнным злoм будет cyпepгepoй Heвcкий из Caнкт-Пeтepбypгa. В команде с ним с вселенским злом будут воевать Лёшкa, Илья, Bacилиca и Koт-Учёный.
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