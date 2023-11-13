Вслед за первыми кадрами отечественного сериала о супергероях «Невский», которые и так особых надежд не внушали, опубликован трейлер анимационного экшена. Любые комментарии тут излишни — лучше один раз увидеть.



788

63%



Оценить

Поделиться

Оценки

















2

0

0

0

0

0

1

0

0

1 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 720p12,3 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t54761" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Действие сериала развернётся в Питере (а где же ещё), но вo вceлeннoй «Tpидeвять Зeмeль». Именно там живут защитники земель русских — Лёшка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот Учёный. Если вам показалось, что пахнуло фольклором, то вам не показалось — создатели обещают ядерную смесь cлaвянcкого фoльклopа и coвpeмeнной пoп-кyльтypы.

Важно отметить, что Александр Невский к проекту отношения не имеет.

Премьеру ждём в феврале будущего года.