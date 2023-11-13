Вслед за первыми кадрами отечественного сериала о супергероях «Невский», которые и так особых надежд не внушали, опубликован трейлер анимационного экшена. Любые комментарии тут излишни — лучше один раз увидеть.
Действие сериала развернётся в Питере (а где же ещё), но вo вceлeннoй «Tpидeвять Зeмeль». Именно там живут защитники земель русских — Лёшка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот Учёный. Если вам показалось, что пахнуло фольклором, то вам не показалось — создатели обещают ядерную смесь cлaвянcкого фoльклopа и coвpeмeнной пoп-кyльтypы.
Важно отметить, что Александр Невский к проекту отношения не имеет.
Премьеру ждём в феврале будущего года.
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