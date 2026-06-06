 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ради больших бюджетов и Сэма Рэйми: режиссёр «Ужасающего» снимет следующий ужастик под голливудской студией Фантастический боевик «Мортал Комбат 2» побил кассовый рекорд франчайза, державшийся 31 год Павлу Прилучному будет мерещиться нарисованный волк в экранизации мультфильма «Жил-был пёс» Битвы киллеров и много нереалистичного экшена в трейлере комедийного боевика «Дни Сакамото» Уникальное предложение Disney: режиссёрские комментарии Джона Фавро к «Мандалорцу и Грогу» можно будет послушать в кинотеатрах
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
381

Показаны новые кадры из второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Источник: Netflix

Ближе к концу месяца на Netflix выйдет продолжение сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Второй сезон шоу уже получил трейлер от стримингового сервиса. А чуть позднее издание Entertainment Weekly опубликовало новые эксклюзивные кадры и фотографии со съёмок сезона. На кадрах есть Аанг, Катара, Тоф и продавец капусты.

Новый эпизоды выйдут 25 июня. В них Аватар Аанг продолжит своё путешествие, чтобы обучиться магии земли. Во время своих странствий он и его друзья Катара и Сокка встретят Тоф Бейфонг, которая присоединится к команде Аватара и будет обучать его магии земли.

Роль Аанга исполняет Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли, Тоф — Мия Чех.

Шоу основана на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге» от Nickelodeon. В адаптации, как и в оригинале, заявлено три сезона. Съёмки финальных эпизодов ремейка уже завершены. Но дату премьеры третьего сезона Netflix объявит после релиза второго.

Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Теги
ГалереяАватар: Легенда об АангеГордон КормьеNetflix
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

12К финалу фантастики «Радар» Okko опубликовал новые фотографии со съёмок 8Специальный тизер третьего сезона «Укрытия» показал Ребекку Фергюсон в новом статусе 2Драки, перестрелки и роботы в тизере второго сезона боевика «Магазин для киллеров»

Тоже интересно

21Сила отличного сценария вернула Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс в «Мумию 4» 12Все говорят про «Тайный город» в тизере новой экранизации фэнтези Вадима Панова 4Тимоти Шаламе может сыграть смертельно больного техномиллиардера в экранизации бестселлера об ИИ 7Создатель сериала «Чужой: Земля» отвлечётся на режиссуру ремейка аргентинского ужастика 24Генри Кавилл в образе Коннора Маклауда снова заснят на съёмках нового боевика «Горец»

Далее на КГ

2
Раскрыта дата выхода второго сезона анимационного нуара «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
 5
Оливия Уайлд и Сет Роген принимают странных гостей — Пенелопу Крус и Эдварда Нортона — в трейлере комедии «Приглашение»
 6
Уникальное предложение Disney: режиссёрские комментарии Джона Фавро к «Мандалорцу и Грогу» можно будет послушать в кинотеатрах
 33
Создатели «Одиссеи» пытаются запустить положительное сарафанное радио, продавая фанатам Кристофера Нолана билеты в премиальные залы
 4
Tex Murphy: Killing Moon Rising — ремейк первой FMV-части нуарно-футуристических детективов
 4
Blood Message — второй трейлер зрелищного блокбастера от NetEase
 4
Resident Evil: Veronica — анонс и трейлер долгожданного ремейка Resident Evil Code: Veronica
 4
007: First Light получит долгосрочную поддержку новым контентом
 0
Final Fantasy VII Revelation готовится закончить трилогию ремейков FF7
 2
Mortal Shell II — трейлер открытой беты
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Ретро-битемап He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction обзавёлся новым трейлером и датой релиза
 
Кино Два Винса Вона, Джеймс Марсден и Эйса Гонсалес в трейлере неожиданного фантастического экшена «Майк и Ник и Ник и Элис»
 
Кино Трио искателей приключений в сборе: к Фрейзеру и Вайс в новой «Мумии» присоединился Джон Ханна
 
Игры Впечатления: Crimson Desert
 
КиноИгры Создатель Марио может сделать предысторию принцессы Пич из «Галактического кино» каноном
 
Аниме В российских кинотеатрах покажут аниме «Зомбилэнд-Сага. Фильм»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 728: «Мандалорец и Грогу», фильм про Майкла Джексона, рекорды дешёвых ужастиков, новые отечественные киноремейки
 
4Телеовощи – 653: Зрелый Человек-овощ
 
0Ноль кадров в секунду – 633: Кадры НЕ против презентации «Нашы игры»
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 727: Сборы «Мандалорца и Грогу», обидчивый Кристофер Нолан, «Грязные деньги», «Челюсти» Стивена Спилберга
 
0Ноль кадров в секунду – 632: Подкаст хороших новостей
 
 
0ЕВА – 687: Спасти за мороженку
 
1Телеовощи – 652: Тренировка Пучеглазого
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 726: «Мортал Комбат 2», Warner Bros. и Disney против России, Лупита Нионго Прекрасная, «Обитель зла 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru