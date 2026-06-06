Показаны новые кадры из второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Ближе к концу месяца на Netflix выйдет продолжение сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Второй сезон шоу уже получил трейлер от стримингового сервиса. А чуть позднее издание Entertainment Weekly опубликовало новые эксклюзивные кадры и фотографии со съёмок сезона. На кадрах есть Аанг, Катара, Тоф и продавец капусты.

Новый эпизоды выйдут 25 июня. В них Аватар Аанг продолжит своё путешествие, чтобы обучиться магии земли. Во время своих странствий он и его друзья Катара и Сокка встретят Тоф Бейфонг, которая присоединится к команде Аватара и будет обучать его магии земли.

Роль Аанга исполняет Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли, Тоф — Мия Чех.

Шоу основана на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге» от Nickelodeon. В адаптации, как и в оригинале, заявлено три сезона. Съёмки финальных эпизодов ремейка уже завершены. Но дату премьеры третьего сезона Netflix объявит после релиза второго.