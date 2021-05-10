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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джину Карано выгнали из «Мандалорца», но включили в список соискателей наград на «Эмми»

Исполнительница роли Кары Дюн в двух сезонах «Мандалорца» Джина Карано пусть и лишилась диснеевской крыши над головой, однако продюсирующая популярный сериал Lucasfilm, видимо, не готова расставаться с пусть и призрачной возможностью наиболее полно представить своё детище в наградном сезоне.

Студия опубликовала свой список кандидатов на теленаграду «Эмми» за второй сезон «Манадлорца», выдвинув на соискание премии в категории «Актриса второго плана» Джину Карано. В других претендентах на попадание в окончательные списки значатся Педро Паскаль («Лучший актёр»), Джанкарло Эспозито и Темуэра Моррисон («Актёр второго плана»), а также внушительный список актёров гостевой роли, включая Розарио Доусон, Билла Бёрра и Марка Хэмилла.

Промо-арт сериала «Мандалорец»

Выпустив официальный постер сериала For Your Consideration, студия вроде как сигнализирует, что ценит прошлые заслуги актрисы, невзирая на её упрямое желание плыть против течения. Карано наверняка оценит этот жест доброй воли.

Официальные списки номинантов на 73-ю премию «Эмми» будут объявлены летом, а церемония награждения наверняка пройдёт, как обычно, осенью.

Теги
Мандалорец
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