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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Кейли Куоко прокомментировала воссоединение участников «Теории большого взрыва»

Пожалуй, разговоры о потенциальном воссоединении будут преследовать актёрский состав «Теории большого взрыва» ровно до того момента, когда об оном всё-таки объявят. Для этого ситком достаточно долго пробыл в эфире, исправно радуя телеканал CBS высокими рейтингами и обширностью фанатской базы. Само собой, заводить такие разговоры всерьёз пока слишком рано, однако участники актёрского состава дают понять, что всегда готовы собраться вновь.

По крайней мере, главная блондинка ситкома Кейли Куоко своей готовности вновь повидаться с коллегами не скрывает, о чём и сообщила в интервью порталу E! News.

Я определённо открыта для воссоединения. Вот жду не дождусь спецэпизода «Друзей» и совершенно точно готова к чему-нибудь такому и для нашего сериала.

Думаю, подобное возможно через несколько лет или когда все будут к этому готовы. Я абсолютно точно этого хочу. Съёмки в «Теории» для всех нас стали переломным моментом в жизни, но было бы здорово собраться вновь ещё и ради поклонников, потому что у нас такая замечательная фанбаза, которая поддерживала нас все эти годы.

 
Кейли Куоко, готова

Пожалуй, ничего невозможного в такой идее нет. В склоках и междоусобных войнах на съёмочной площадке актёры не были замечены и, судя по их комментариям, действительно расстались друзьями. Как минимум спецэпизод — более чем вероятный формат, который позволит снова увидеть всех актёров сериала вместе.

Теги
Теория большого взрыва
Комментарии (4)

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