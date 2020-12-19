Комедийный триллер «Стюардесса» с Кейли Куоко продлён на второй сезон

Стриминговый сервис HBO Max гарантировал комедийному триллеру «Стюардесса» второй сезон, где Кейли Куоко вернётся к роли пьющей бортпроводницы Кассандры Боуден. Экранизация одноимённого романа за авторством Криса Бохджаляна задумывалась как мини-сериал, но его создатель Стив Йоки заверил, что у истории имеется недюжинный потенциал для продолжения.

Стюардесса Кэсси Боуден (Куоко) отправилась на свидание с привлекательным пассажиром своего рейса и провела с ним бурную ночь, о которой мало что помнит. Проснулась Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Отсюда и начинаются её невероятные приключения в попытках отыскать настоящего убийцу, чтобы снять с себя подозрения.

В сериале снимаются Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл, Гриффин Мэттьюз и другие. Исполнительными продюсерами проекта выступают Грег Берланти и Сара Шехтер.