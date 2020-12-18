Спин-офф «Игры престолов», «Лига справедливости» Зака Снайдера, сериал Джосса Уидона и многое другое в сборном трейлере HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал сборный трейлер, посвящённый проектам, которые запланированы на 2021–2022 годы. В ролике упомянуты далеко не все релизы. Самые громкие полнометражные премьеры в видеоролик не попали, но, возможно, им посвятят отдельный анонс.

Среди наиболее заметных и горячо ожидаемых премьер — спецэпизод воссоединения «Друзей», первый фильм в линейке гибридных релизов «Чудо-женщина: 1984», четырёхчасовая режиссёрская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера, а также оставленная Джоссом Уидоном викторианская фантастика «Неверс» и, конечно, эпическое фэнтези «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов» о Таргариенах, стартующий в 2022 году.