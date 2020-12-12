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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

В драконий приквел «Игры престолов» записались Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Дарси

В эпическом фэнтези «Дом Дракона» свежее пополнение каста — во многообещающий приквел «Игры престолов» на главные роли записались Оливия Кук («Первому игроку приготовиться»), Мэтт Смит («Доктор Кто») и Эмма Дарси («Искатели истины»). В скором времени к ним, возможно, присоединится Дэнни Сапани («Ужасы по дешёвке»), ещё ведущий переговоры об участии в проекте.

По информации Deadline, у первого сезона пять главных персонажей: король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн), его супруга Алисента Хайтауэр (Кук), дочь Визериса принцесса Рейнира Таргариен (Дарси), младший брат короля и муж принцессы Рейниры Деймон Таргариен (Смит) и лорд Корлис Веларион, прозванный Морским Змеем и служивший Десницей Рейниры Таргариен. По слухам, именно на эту роль метит Сапани.

Экранизацией романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» занимаются шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс отвечают за сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов. Помогать режиссировать первый сезон будут Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель («Супермаркет») и Грег Яйтанс («Банши»).

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