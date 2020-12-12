Ролик о создании «Мисс Марвел» знакомит с авторами сериала и главной героиней Камалой Хан

В ходе Disney Investor Day 2020 глава Marvel Studios Кевин Файги не мог обойти вниманием первую супергероиню-мусульманку, получившую собственный многосерийный сольник на Disney+. Теперь благодаря специальному видеоролику зрители могут ближе познакомиться с юной Камалой Хан и людьми, ответственными за создание проекта «Мисс Марвел».

Главная героиня супергеройского экшена — американка пакистанского происхождения Камала Хан (Иман Веллани) из религиозной семьи, проживающей в Нью-Джерси. Главная суперсила юной Камалы — умение растягивать и деформировать своё тело, что наверняка ей пригодится в её будущих подвигах. Авторы обещают универсальную историю о семье, взрослении и поиске своего места в жизни.

За сценарий отвечает шоураннер Биша К. Али («Половое воспитание»). Первый сезон снимают Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.