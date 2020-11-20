Основы косплея на съёмках «Мисс Марвел»: юная супергероиня Камала Хан — большая поклонница Капитана Марвел

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки супергеройского экшена «Мисс Марвел» официально стартовали, о чём красноречиво свидетельствуют первые «пиратские» фото со съёмочной площадки многосерийного проекта. Находчивым людям с фотокамерами удалось поймать в объектив главную героиню в исполнении Иман Веллани. Юная супергероиня явно фанатеет по Капитану Марвел.

В центре невероятных событий окажется юная американка пакистанского происхождения Камала Хан (Веллани). Она из религиозной семьи и проживает в Нью-Джерси. Главной суперсилой Камалы является способность растягивать и деформировать своё тело. Это пока и всё, что известно о сюжете.

Сценарий написала шоураннер Биша К. Али («Половое воспитание»). Первый сезон снимают постановщики «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также Мира Менон («Каратель») и Шармин Обаид-Чиной. За производство отвечает Marvel Studios.