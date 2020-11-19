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Режиссёр «Соника в кино представляет»: «Розовая пантера» получит полнометражный игровой ремейк

Последние фильмы с совмещением живых актёров и анимации, вроде «Детектива Пикачу» или «Соника в кино», оказались настолько успешными, что обратного пути уже нет. На этот раз проторенной дорожной пошла студия MGM и, не долго думая, наняла уже съевшего на этом одного уродливого ежа Джеффа Фаулера — нас ждёт полнометражная игровая адаптация культовой «Розовой пантеры».

Одноимённый мультсериал шёл с 1964 по 1980 годы, сходу же взяв «Оскар» за лучшую короткометражку. Но основу всему положил полнометражный фильм 1963 года с Питером Селлерсом роли инспектора Клузо, для которого Генри Манчини придумал свою знаменитую музыкальную тему.

Создал же один самых успешных франчайзов в истории MGM Блэйк Эдвардс в соавторстве с Уолтером Миришем. Последний, равно как и супруга создателя, актриса Джули Эндрюс, выступят исполнительными продюсерами проекта. Писать сценарий доверили Крису Бремнеру («Плохие парни навсегда»).

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