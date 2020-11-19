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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Кажется, Джейми Александер нашла, куда пристроить свою Леди Сиф

После того как Джейми Александер столь недвусмысленно предложила Marvel воспользоваться своей героиней Леди Сиф из первых двух частей «Тора», её возвращение во вселенную стало лишь вопросом времени — растрачивать такой потенциал никак нельзя. И вот, кажется, талантам актрисы могут найти применение в сериале «Локи».

Пока, правда, всё на уровне слухов, спровоцировала которые сама Александер. В своём инстаграме она опубликовала фото на пути в Атланту, по работе. Фанатам этого оказалось достаточно, ведь именно там и именно сейчас идут съёмки телевизионного спин-оффа с Томом Хиддлстоном в роли бога обмана. И появление там Леди Сиф кажется как минимум логичным.

Пока же официально подтверждено участие Софии Ди Мартино, Оуэна Уилсона, Гугу Мбата-Роу, Ричарда Э. Гранта и Вунми Моссаку. Режиссирует сериал Кейт Херрон («Половое воспитание»), а премьера должна состояться в следующем году.

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 31 июля 2019 годаДжейми Александер предлагает Леди Сиф как королеву для Валькирии в «Торе 4» 6 ноября«Локи» продлят на второй сезон, а бога обмана сделают бисексуалом 27 мартаВ сериале «Локи» герой Тома Хиддлстона будет искать себя
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