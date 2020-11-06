«Локи» продлят на второй сезон, а бога обмана сделают бисексуалом

Пускай супергеройские проекты Marvel Studios для цифровой платформы Disney+ числятся мини-сериалами, никто особенно не сомневается, что мало кому из них уготован единственный сезон. Подтверждением этой нехитрой истины стала информация, опубликованная пока не уличённым в дезинформации производственным бюллетенем Production Weekly.

Согласно свежайшему выпуску от 5 ноября, в списке проектов, чьи съёмки намечены на январь 2022 года, значится второй сезон сериала «Локи» под рабочим названием Architect. Инсайдеры подозревают, что дело даже не в продлении — проект изначально задумывался двухсезонным.

Вдобавок, по неподтверждённой пока информации, авторы сериала намерены исследовать бисексуальность главного героя. Это косвенно подтверждается тем, что бога обмана наряду с Томом Хиддлстоном в сериале играет София Ди Мартино, и у Локи будет два любовных интереса — мужской и женский.

Съёмки шестисерийного первого сезона приключенческого экшена о путешествии коварного брата Тора уже возобновились и завершатся в следующем году. Предполагается, что премьера состоится во второй половине 2021 года.