Режиссёр «Локи» не будет снимать второй сезон

Кейт Херрон сделала для сериала «Локи» всё что могла, проследив за гендерным паритетом в съёмочной команде, представив зрителям первого в MCU главного героя-квира, ну и, конечно, отсняв все шесть эпизодов первого сезона. Режиссёр заявила, что свою миссию выполнила и может со спокойным сердцем умыть руки. Во втором сезоне у сериала будет новый постановщик.

В беседе The Hollywood Reporter Херрон объяснила, что на большее и не подписывалась:

Когда я присоединилась к «Локи», он планировался как шестисерийный мини-сериал. Мы создавали и снимали его как фильм. Мы работали не по системе шоураннера. Поэтому снять эти шесть эпизодов оказалось большим трудом, и я отдала проекту всю свою энергию, вложила душу, сердце и всю свою любовь к Marvel. Я с самого начала планировала снять только эти шесть эпизодов.

По ощущениям Херрон, её работа в сериале закончена, но она с большим удовольствием будет следить за вторым сезоном в качестве поклонницы Marvel. Не исключено, к слову, что и главный сценарист первого сезона Майкл Уолдрон покинет проект — вчера он опубликовал лаконичный твит, заставивший его подписчиков предположить, что именно на это он и намекает.