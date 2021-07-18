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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Постеры сериала «Бруклин 9-9» обещают безумный финальный сезон

Нежно любимая зрителями полицейская комедия «Бруклин 9-9» обзавелась постерами восьмого — заключительного — сезона. И плакаты обещают феерическое финальное приключение. О завершении истории восьмым сезоном телеканал NBC сообщил в феврале. Говорят, это исключительно творческое решение — авторы готовы попрощаться с героями.

Постеры сериала «Бруклин 9-9»

В последний раз юмористическая хроника насыщенных трудовых будней нью-йоркских полицейских стартует 12 августа. Зрителей ждут десять новых эпизодов.

Постеры сериала «Бруклин 9-9»

В сериале снимаются Энди Сэмберг, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Стефани Беатрис, Андре Брауэр, Джо Ло Трульо, Джоэль Маккиннон Миллер и Дирк Блокер. Создателями и исполнительными продюсерами выступают Дэн Гур и Майкл Шур («Парки и зоны отдыха»).

Теги
ПостерыГалереяБруклин 9-9
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