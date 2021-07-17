Джеймс Ганн завершил съёмки «Миротворца»

На днях официально завершились съёмки первого сезона «Миротворца». Джеймс Ганн сообщил об этом в своём твиттере. Съёмки заняли 131 день, а в целом на создание восьмисерийного спин-оффа «Отряда самоубийц: Миссии навылет» от питчинга до последнего съёмочного дня у постановщика ушло 11 месяцев. Проект отправился в постпроизводство, чтобы порадовать подписчиков HBO Max премьерой в январе 2022-го.

Вдобавок Джеймс Ганн назвал имена постановщиков, вместе с ним режиссировавших безумный комедийный экшен о персонаже Джона Сины. Ганн снял пять серий, а остальные три распределили между собой Джоди Хилл («Завучи»), Брэд Андерсон («Машинист») и Розмари Родригес («Джессика Джонс»).

Помимо Сины в ориджинсе Миротворца снимаются Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма. Джеймс Ганн, Джон Сина и Питер Сафран числятся исполнительными продюсерами проекта. Производством заведует Warner Bros. Television.