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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн завершил съёмки «Миротворца»

На днях официально завершились съёмки первого сезона «Миротворца». Джеймс Ганн сообщил об этом в своём твиттере. Съёмки заняли 131 день, а в целом на создание восьмисерийного спин-оффа «Отряда самоубийц: Миссии навылет» от питчинга до последнего съёмочного дня у постановщика ушло 11 месяцев. Проект отправился в постпроизводство, чтобы порадовать подписчиков HBO Max премьерой в январе 2022-го.

Вдобавок Джеймс Ганн назвал имена постановщиков, вместе с ним режиссировавших безумный комедийный экшен о персонаже Джона Сины. Ганн снял пять серий, а остальные три распределили между собой Джоди Хилл («Завучи»), Брэд Андерсон («Машинист») и Розмари Родригес («Джессика Джонс»).

Помимо Сины в ориджинсе Миротворца снимаются Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма. Джеймс Ганн, Джон Сина и Питер Сафран числятся исполнительными продюсерами проекта. Производством заведует Warner Bros. Television.

Теги
Отряд самоубийц: Миссия навылетМиротворецДжеймс ГаннHBO MaxDC
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